02/05/2017 07:20

CALCIOMERCATO INTER ARDA TURAN / Il futuro di Arda Turan potrebbe essere in Italia: secondo quanto riferisce la 'Cnn' turca, l'attaccante del Barcellona sarebbe orientato a dire 'no' all'ipotesi di un trasferimento in Turchia in quanto preferirebbe andare a giocare in Premier League, dove è richiesto dall'Arsenal, o in Serie A. dove è accostato al club nerazzurro.

S.D.