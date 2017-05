Calciomercato Juventus, agente Verratti: "Non un momento felice col Psg. Incontreremo la società"

01/05/2017 23:36

CALCIOMERCATO JUVENTUS AGENTE VERRATTI / Si preannunciano settimane roventi per Marco Verratti. Il regista del Psg è destinato a diventare uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato, e le ultime dichiarazioni del suo agente, Donato Di Campli, non fanno che attirare ancor di più i tanti club già in allerta, dalla Juventus all'Inter passando per le maggiori società europee. Intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport', infatti, il procuratore dell'ex Pescara ha raccontato: "Non mi sento di dire nulla, sono state dette tante cose sbagliate. Voglio lasciare le cose in serenità, il momento del Psg non è dei più felici. Chiederemo un incontro con la società per discutere del futuro di Marco. La società ha detto che Marco non parte, dobbiamo rispettare i doveri della società. Dopo la finale di Coppa di Francia faremo comunque il punto della situazione".



L.P.