Salernitana-Frosinone, Dionisi: "Guariti? Daremo tutto anche se non basta"

01/05/2017 23:25

SALERNITANA FROSINONE/ Federico Dionisi ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match che ha visto il Frosinone vincere in casa della Salernitana: "Sapevamo che loro in casa volevano far bene, siamo partiti meglio e siamo stati bravi a chiuderla nel primo tempo. In questo periodo del campionato è importante conquistare punti soprattutto dopo la vittoria del Verona. Frosinone guarito? Mancano tre partite, tutte fondamentali. Solo dopo aver dato il massimo tireremo le somme. Daremo tutto anche se non basta. Se stiamo così è anche colpa nostra perché abbiamo fatto qualche passo falso".

S.F.