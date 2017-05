ITALIANS – Ancelotti, la storia è tua. Carrera e Rossi verso il titolo

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

01/05/2017 23:03

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: protagonisti in positivo Ancelotti, Balotelli e Lanzafame. Flop Thiago Motta, Gabbiadini e Verratti.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero

PREMIER LEAGUE

MATTEO DARMIAN (Manchester United) 6 – Entra nella ripresa sul risultato di 1-0 e fa il suo. Poche colpe sulla rete del pareggio dello Swansea, che arriva da una punizione.

ANDREA RANOCCHIA (Hull City) 6,5 – Vince a pieni voti la sfida con Gabbiadini, sfoderando un’altra bella prestazione. Sul finale costretto a un fallo da ammonizione.

MANOLO GABBIADINI (Southampton) 5 – Un tempo e una manciata di minuti per produrre poco o niente, così il tecnico lo tira fuori.

FABIO BORINI (Sunderland) 6,5 – Nel primo tempo teme un infortunio, stringe i denti e prosegue. Nel secondo tempo meriterebbe la rete, ma il portiere avversario fa una bella parata.

STEFANO OKAKA (Watford) 5,5 – Mazzarri gli concede gli ultimissimi minuti alla ricerca disperata del pareggio, ma non ha occasioni vere.

NON HANNO GIOCATO: Angelo Ogbonna (West Ham), Vito Mannone (Sunderland).

DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea) 6,5 – L’Everton tiene solo un tempo. Nella ripresa un crescendo che porta alle tre reti meritate dal suo Chelsea.

WALTER MAZZARRI (Watford) 5,5 – Il Liverpool è più cinico sotto porta e riesce a difendere su tutti i tentativi di rimettere in parità il match da parte della sua squadra.

LIGUE 1

MARIO BALOTELLI (Nizza) 7 – Una grande rete e una prova maiuscola contro il PSG.

MARCO VERRATTI (Psg) 5,5 – Non la migliore partita la sua, a volte appare lento e macchinoso nel ko col Nizza.

THIAGO MOTTA (Psg) 5 – E’ il vero protagonista in negativo del match. Gioca al di sotto delle sue possibilità e alla fine si vede sventolare il cartellino rosso.

ANDREA RAGGI (Monaco) 6 – Ultimi venti minuti in campo contro il Tolosa per dare maggiore sostanza alla linea difensiva, riesce a farlo bene.

NON HANNO GIOCATO: Morgan De Sanctis (Monaco).

BUNDESLIGA

GIULIO DONATI (Mainz) 5,5 – Il Monchengladbach buca spesso dalle sue parti e viene preso in controtempo.

NON HANNO GIOCATO: Vincenzo Grifo (Friburgo), Luca Candirola (Brema).

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco) 8 – Il manuale del calcio per aspiranti allenatori che vogliono vincere il titolo nei maggiori campionati europei ritrova il suo volto in copertina. La storia racconta che negli ultimi anni ha firmato successi ovunque, adesso anche in Germania.

LIGA

SALVATORE SIRIGU (Osasuna) 5,5 – Nel 2-2 con il La Coruna c’è anche una sua buona prova tra i pali. Incolpevole sulle reti subite.

ROBERTO SORIANO (Villareal) 6,5 – Match ad alto ritmo con il Gijon, rende sempre viva la fase offensiva della sua squadra.

NICOLA SANSONE (Villareal) 6 – Entra sul finale per dare continuità all’ottima partita di Bakambu.

DANIELE BONERA (Villareal) 6,5 – Partita di massima attenzione, si becca un giallo ma sostanzialmente va oltre la sufficienza.

FRANCO VAZQUEZ (Siviglia) 7 – Due sue reti non bastano sul campo del Malaga, brava a concretizzare maggiormente e giungere al gol quattro volte. La sua, comunque, è una partita esaltante.

NON HANNO GIOCATO: Cristano Piccini (Betis Siviglia), Giuseppe Rossi (Celta Vigo), Alessio Cerci (Atletico Madrid), Simone Zaza (Valencia).

MLS

SEBASTIAN GIOVINCO (Toronto) 6,5 – Suo l’assist sulla seconda rete contro l’Houston, che di fatto chiude il match.

MARCO DONADEL (Montreal) 6,5 – Il suo gol in avvio avrebbe dovuto dare maggiore beneficio alla sua formazione, che viene poi rimontata e battuta.

MATTEO MANCOSU (Montreal) 5,5 – La sua partita dura solo cinque minuti a causa di un problema fisico.

ANTONIO NOCERINO (Orlando City) 6 – Grosso lavoro davanti alla difesa nel match contro il Colorado, battuto per 2-0.

NON HANNO GIOCATO: Paolo Tornaghi (Vancouver), Andrea Pirlo (New York City).

RESTO DEL MONDO

CRISTIAN PASQUATO (Krylya Sovetov Samara) 6 – Crea qualche buona occasione contro l’Orenburg, pari meritato.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 7 – E’ lui a mettere la palla in rete al 95’ e regalare a Marco Rossi la gioia del successo contro il Gyirmot.

DOMENICA CRISCITO (Zenit) 6 – E’ l’elemento che trasmette maggiore sicurezza alla retroguardia, rimedia un cartellino giallo nella ripresa.

GIANDOMENICO MESTO (Panatinaikos) 6 – Rientra dopo un lungo periodo di stop, giocando una buona partita nell’arco dei novanta minuti con l’AEL Larissa.

NON HANNO GIOCATO: Nicola Leali (Olympiakos), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca), Antonio Donnarumma (Asteras), Graziano Pellè (Shandong Luneng).

DALLA PANCHINA:

MASSIMO CARRERA (Spartak Mosca) 7 – Successo meritato nel derby con il CSKA. La sua squadra interpreta nel migliore dei modi le indicazioni e conquista i tre punti.

MARCO ROSSI (Honved) 6,5 – Il successo con il Gyirmot giunge in pieno recupero, ma è fondamentale nella corsa per il titolo.

FABIO CANNAVARO (Tianjin Quanjian) 6 – Ancora un pareggio per la sua squadra grazie a una doppietta di Pato. Si allunga la serie positiva, ma la classifica non è ancora quella sperata.

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

TOP

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco) 8

MARIO BALOTELLI (Nizza) 7

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 7

FLOP

THIAGO MOTTA (Psg) 5

MANOLO GABBIADINI (Southampton) 5

MARCO VERRATTI (Psg) 5,5