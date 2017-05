01/05/2017 22:56

MALAGA SIVIGLIA/ Nel 35/o turno della Liga, il Siviglia non riesce ad agganciare l'Atletico Madrid al terzo posto, perdendo in casa del Malaga. 4-2 il risultato finale: agli andalusi di Sampaoli non è bastata la doppietta dell'ex Palermo Franco Vazquez.

MALAGA-SIVIGLIA 4-2

30' Vazquez (SIV), 38' Fornals (MAL), 51' Ramirez (MAL), 57' Vazquez (SIV), 77' Llorente (MAL), 89' J. Carlos (MAL)

S.F.