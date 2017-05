Juventus, Dybala contro Del Piero: sarà sfida sui calci di punizione

01/05/2017 22:29

JUVENTUS DYBALA DEL PIERO / Il passato contro il presente (ed il futuro) della Juventus: Alessandro Del Piero contro Paulo Dybala, sarà sfida a colpi di... calci di punizione. Dopo il siparietto in diretta su 'Sky' nel post-partita di Atalanta-Inter, Del Piero sul suo profilo Twitter aveva incalzato la 'Joya': "Caro Dybala, allora quando la organizziamo la gara?". E non si era fatta attendere la replica dell'argentino: "Sfida accettata: gara di punizioni. Tu incomincia ad allenarti quando sei pronto organizziamo".



Ma non finisce qui, perché serve un 'arbitro' a dirigere la sfida. Ed allora si aggiunge anche un'altra leggenda bianconera, il portierone Gianluigi Buffon: "Scegliete posto e ora!" con tanto di foto con scritto "Tranquilli ragazzi, sarò il vostro Benji Price (portiere del famoso anime giapponese Holly e Benji, ndr)".



E oggi, infine, è arrivato il tweet della Juventus a certificare che la sfida si farà, ed in una cornice d'eccezione: "Ok ragazzi, noi mettiamo il campo... Ora c'è qualche partita importante da giocare, ma dopo organizziamo". Appuntamento, dunque, all'estate.

