Serie A, Pirlo consiglia De Rossi: "Dovrebbe cambiare aria. Inter e Milan? Dispiace vederle così"

01/05/2017 22:00

SERIE A PIRLO / Anche dall'altra parte dell'oceano, Andrea Pirlo continua a seguire le vicende di casa nostra ed ai microfoni di 'Sportitalia' commenta le ultime news Serie A, a partire dal futuro di due suoi ex compagni nelle magiche notti del 2006: "Ultimo anno di Totti? Dipenderà molto da lui: se ha ancora entusiasmo è giusto che giochi ancora. Prima o poi anch'io penserò anch'io al ritiro, è impossibile giocare sempre. Quando non fai più parte dei numeri uno pensi a fare qualcos'altro - racconta il centrocampista del New York City che, poi, si sofferma su De Rossi - Gli consiglierei di cambiare aria. E' giovane, può ancora fare un campionato in Europa, ma nello stesso tempo è ancora presto per venire in America. Può ancora giocare ad alti livelli".



Sul campionato aggiunge: "La Juventus è la squadra più forte, poi ci sono Napoli e Roma a competere per il secondo posto. Inter e Milan? Mi spiace vederle così, è un momento delicato per entrambe e credo che quanto prima si riprenderanno".



La chiosa è sul suo futuro: "Ora mi sto concentrando e sto cercando di finire bene, appena torno in Italia studierò per diventare allenatore perché non si sa mai. Cosa mi manca? L'emozione della Champions e le partite importanti, come Juventus-Barcellona e Juventus-Monaco".

L.P.