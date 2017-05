01/05/2017 20:54

ATLETICO MADRID REAL MADRID/ Gabi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League trail suo Atletico Madrid e il Real Madrid: "Loro sono una squadra forte e completa, ma lo siamo anche noi. Bisogna controllare le emozioni, per me non sarà speciale affrontarli, il nostro obiettivo è vincere la Champions League dopo tanti tentativi".

S.F.