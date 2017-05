Calciomercato Juventus, tanti obiettivi con la maglia del Monaco

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

01/05/2017 21:38

CALCIOMERCATO JUVENTUS MONACO / Mancano ormai pochissime ore al fischio d'inizio della semifinale di Champions League tra Juventus e Monaco. Allo Stadio "Louis II", i bianconeri saranno chiamati a dare il massimo per rendere poi più tranquillo e meno complicato l'incontro di ritorno allo "Juventus Stadium". La squadra del Principato arriva al match col morale alle stelle dopo la vittoria di sabato per 3-1 sul Tolosa alla quale è seguito l'allungo in classifica sul PSG. Anche i bianconeri in questo week end di Serie A hanno guadagnato punti sulla Roma, nonostante il pareggio per 2-2 in casa dell'Atalanta. La partita contro i monegaschi, però, sarà anche l'occasione per tenere d'occhio diversi talenti in ottica calciomercato e per provare a mettere in piedi dei primi abbozzi di trattativa con il club francese. Sono diversi i giocatori del Monaco tenuti sotto osservazione da Marotta e i suoi uomini: su tutti Mbappè, Fabinho, Lemar, Bernando Silva e Bakayoko.

Calciomercato Juventus, da Mbappè a Bakayoko: tutti gli obiettivi "francesi" dei bianconeri

Il nome che più stuzzica, quello che più attrae ed affascina il calciomercato Juventus è quello di Kylian Mbappè. L'attaccante classe 1998, che in stagione ha siglato 24 reti e 11 assist, è il nuovo gioiello del calcio transalpino ed ha attirato su di se gli occhi di mezza Europa: Real Madrid, Chelsea ed Inter su tutte. Lo zio di Mbappé ha rivelato che il ragazzo ha sempre ammirato e seguito la Juventus e questa potrebbe essere l'arma in più dei bianconeri. Il prezzo di Mbappè è faraonico: 100 milioni di euro, ma dopo il super acquisto di Gonzalo Higuain la scorsa estate tutto sembra possibile ora in casa torinese. Altro obiettivo della Vecchia Signora è il terzino destro Fabinho. Lichtsteiner a fine stagione potrebbe salutare, Dani Alves non è più giovanissimo e il difensore brasiliano sarebbe il colpo ideale anche in prospettiva: classe 1993, il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni. Nella zona mediana del campo, invece, Bakayoko è monitorato con attenzione per le sue capacità sia di interdizione che di inserimento in zona gol. Con un Khedira pronto ad emigrare in America, un ragazzo del 1994 potrebbe coprire benissimo le spalle a Miralem Pjanic: il parigino sarebbe il meno costoso in casa monegasca con un valore di mercato tra i 10 e 15 milioni. La Juventus, visto anche il nuovo 4-2-3-1 messo in campo da Allegri, cerca anche delle ali offensive ed il Monaco ha nella propria faretra due elementi interessantissimi: Thomas Lemar e Bernardo Silva. Classe '95 il primo, '94 il secondo agiscono uno a sinistra ed uno a destra rendendo devastanti gli attacchi dei francesi sulle fasce. Marotta segue con un occhio di riguardo soprattutto il portoghese Silva che potrebbe essere strappato con una offerta da 30 milioni. Con 50 milioni si porterebbero via entrambi e non è detto che i bianconeri non ci pensino. Così come non è detto che la prossima stagione la Juventus non possa parlare francese.