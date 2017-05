Calciomercato Milan, Benzema spinge per l'addio al Real Madrid

01/05/2017 20:09

CALCIOMERCATO MILAN BENZEMA / Basta una scintilla, e poi durante il prossimo calciomercato estivo rischia davvero di scatenarsi un enorme effetto domino che potrebbe coinvolgere tanti grandissimi attaccanti. Ed il nome di Karim Benzema potrebbe essere il primo di una serie di top player a cambiare maglia. Stando a quanto riferisce lo spagnolo 'Don Balon', infatti, l'attaccante del Real Madrid avrebbe intenzione di lasciare il 'Santiago Bernabeu' ed avrebbe chiesto al suo agente di forzare col club per arrivare all'addio. Accostato anche al Milan, sull'ex Lione sono però fortemente in allerta i club di Premier League, con Arsenal e Manchester United in pole.



L.P.