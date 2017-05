Lazio, è social la gioia per la vittoria nel derby

01/05/2017 20:04

NEWS LAZIO/ Gioia immensa in casa Lazio dopo la vittoria nel derby contro la Roma. I giocatori di Simone Inzaghi, hanno postato sui social i video della festa che si è scatenata a fine partita. Da Wallace a de Vrij, passando per Keita e Felipe Anderson, sono finiti in rete tanti video dell'immediato postpartita, quando l'autobus della Lazio è stato preso letteralmente d'assalto dai tifosi e sono partiti gli immancabili cori.

S.F.