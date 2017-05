Calciomercato, Stramaccioni-Sparta Praga: il comunicato UFFICIALE

01/05/2017 19:44

CALCIOMERCATO STRAMACCIONI SPARTA PRAGA / Il futuro di Andrea Stramaccioni non sarà in Repubblica Ceca. Nelle scorse ore il suo profilo era stato accostato allo Sparta Praga, ma attraverso una nota ufficiale diramata dal suo entourage ha fatto sapere di "essere regolarmente sotto contratto con il Panathinaikos F.C. fino al 30 giugno 2018. In riferimento alle notizie recentemente apparse su alcuni organi di informazione riguardanti presunte offerte ricevute, Andrea Stramaccioni nega qualsiasi contatto con alcun club".

D.G.