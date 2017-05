Calciomercato Pescara, Zeman: "Non ci sono le basi per l'anno prossimo"

01/05/2017 19:35

CALCIOMERCATO PESCARA ZEMAN FUTURO / Ennesimo ko a Cagliari, una retrocessione già matematica: l'aria a Pescara si sta facendo pesante. A complicare la situazione oltre al rendimento sul campo, però, ci ha pensato anche Zdenek Zeman: "Al momento le basi non ci sono per l'anno prossimo, alla fine di questa serie di partite inizieremo a ricostruire. Abbiamo qualche idea, tra un mese faremo tutte le valutazioni per ripartire", ha spiegato il boemo nella conferenza stampa del postgara.

D.G.