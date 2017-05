Chelsea, Conte: "Ci sono due Antonio in me. E uno è un animale"

01/05/2017 19:24

CHELSEA CONTE ESULTANZA / Dopo la netta vittoria sull'Everton è (ri)espolsa la gioia di Antonio Conte. Il tecnico del Chelsea si è lasciato andare ad un'altra esultanza carica di passione in mezzo ai propri tifosi: "Ci sono due Antonio, due persone diverse. Durante la partita, lo so, sono un animale. Dopo mi rilasso se vinciamo, ma penso sia bello festeggiare questa vittoria con i calciatori. Vivo per questo", la sua ammissione nel postgara.

D.G.