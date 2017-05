ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

01/05/2017 19:16

CALCIOMERCATO JUVE ROMA DIOGO PINTO / Sotto contratto con il Benfica fino al 2018, Diogo Pinto è finito nel mirino di dversi club europei. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, anche Juventus e Roma hanno chiesto informazioni sul centrocampista classe '99. Per il club lusitano, dunque, due ostacoli in più sulla via di un eventuale rinnovo.