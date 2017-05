Juventus, verso il Monaco senza Khedira: Allegri sceglie il sostituto

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

01/05/2017 18:40

JUVENTUS KHEDIRA ALTERNATIVE ALLEGRI MONACO / Quando si pensa ai grandi colpi di calciomercato, non si può non pensare a Sami Khedira. Il tedesco è stato uno degli uomini chiave per la Juventus di quest'anno, un vero e proprio punto forte di Max Allegri. Allontanate anche le difficoltà fisiche, vero ostacolo dello scorso campionato, il tedesco è stato via via sempre più importante per l'economia di gioco bianconera: gol e assist, ma anche tanto lavoro sporco dalla prima all'ultima gara, anche e soprattutto in Champions nelle ultime uscite contro il Barcellona. Un vero peccato, infatti, che mercoledi a Montecarlo non possa esserci: la squalifica beccata al 'Camp Nou' costringerà lui a saltare la trasferta monegasca e Allegri a trovare una valida alternativa che possa funzionare e regalare le giuste sicurezze.

Juventus, Khedira assente contro il Monaco: Allegri lancia Marchisio titolare

La prima alternativa si chiama Claudio Marchisio. Il principino bianconero sarà in campo dal primo minuto e affiancherà Miralem Pjanic. Proprio col bosniaco, secondo le ultime news Juventus, il 'Principino' avrebbe dovuto giocarsi un posto da titolare mercoledi e invece l'assenza di Khedira ha facilitato le cose. Almeno per la scelta. Il 4-2-3-1 di stampo allegriano, dunque, non cambierà e solo Marchisio sarà la variante rispetto all'undici visto in campo contro il Barcellona: davanti a Buffon la solita difesa a quattro con Dani Alves e Alex Sandro, Bonucci e Chiellini. In avanti Dybala dietro Higuain con Cuadrado e Mandzukic a supporto. Ma tutto il gioco dei bianconeri dovrà passare dai piedi di Marchisio e Pjanic. Dietro di loro, infatti, le alternative non sembrano essere al momento sullo stesso piano: Allegri ha Lemina, ma preferisce spesso utilizzarlo come tornante alto per far rifiatare gli esterni, così come accade spesso per Sturaro. Rincon, invece l'altra pedina della mediana, pur avendo accumulato minuti in campionato non si è ancora integrato al meglio, ma attenderà dalla panchina il momento adatto.