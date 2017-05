Verona-Vicenza, Pecchia: "Giornata da ricordare, può succedere di tutto"

01/05/2017 18:22

VERONA PECCHIA - Successo fondamentale per il Verona. Steso il Vicenza nel recupero grazie alla prodezza di Romulo, per la soddisfazione di Fabio Pecchia: "E' una giornata da ricordare, difficile trovare qualcosa di negativo - ha detto il tecnico scaligero a 'Sky Sport' - In classifica non abbiamo un grande vantaggio, può cambiare qualcosa oppure niente, noi dobbiamo fare soltanto il nostro percorso. Questo è un campionato molto equilibrato, può succedere di tutto".

G.M.