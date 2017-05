Real Madrid, no a Théo Hernández? Pronto lo 'scippo' di lusso all'Atletico Madrid

01/05/2017 18:11

REAL MADRID GRIEZMANN CLAUSOLA ATLETICO MADRID / Domani andrà in scena l'atteso derby di Champions tra Real Madrid e Atletico Madrid. Un match che il prossimo anno Antoine Griezmann potrebbe vivere sull'altra sponda: come rivela 'Cadena Ser', i 'Blancos' sono pronti a scippare ai cugini il bomber francese attraverso il pagamento della clausola. Uno sgambetto che potrebbe verificarsi nel caso in cui i 'Colchoneros' favoriranno la cessione di Théo Hernández - obiettivo del Real che verrà riscattato dall'Alaves al termine della stagione - al Barcellona. Una sorta di 'occhio per occhio' che potrebbe infiammare il prossimo calciomercato.

D.G.