01/05/2017 17:50

REAL MADRID ZIDANE - Zinedine Zidane dribbla l'argomento sul prorpio futuro alla vigilia del derby di Champions contro l'Atletico. L'allenatore del Real Madrid risponde così alla domande in conferenza stampa: "Sono concentrato solo sul match di domani. Né voi e né io sappiamo quello che riserverà il futuro. Per il momento questi discorsi non mi interessano", ha sottolineato 'Zizou'.



G.M.