Calciomercato Inter, Marquinhos criptico: "Rinnovo? Vediamo che succede..."

01/05/2017 18:00

CALCIOMERCATO INTER MARQUINHOS PSG / Marquinhos e il PSG: una storia ancora da definire. Il difensore brasiliano va in scadenza nel 2019 e il rinnovo tarda ad arrivare: "Vediamo cosa succede, non dipende solo da me - ha spiegato a 'Le Journal du Dimanch' - Ho un contratto fino al 2019 e non ho fretta di rinnovare. Bisogna capire se l'allenatore e il presidente vogliono che resti". Sull'ex Roma c'è da tempo l'interesse dell'Inter che deve duellare col Manchester United dell'ex Mourinho.

D.G.