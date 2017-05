Calciomercato Inter, tentazione De Rossi: offerto un biennale

01/05/2017 17:38

CALCIOMERCATO INTER DE ROSSI ROMA / Intrigo Daniele De Rossi. L'esperto centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno ed il suo futuro è ancora in bilico. Come mette in evidenza 'Sky Sport', la Roma nelle scorse ore ha presentato una nuova offerta per il rinnovo contrattuale: sul piatto una proposta annuale con opzione per una seconda stagione a 3 milioni di euro all'anno più bonus, che lo porterebbero a sfiorare una cifra complessiva di 4 milioni di euro. La precedente offerta dei capitolini si attestava sui 2 milioni annui, ma la dirigenza si è convinta ad alzare la posta per evitare possibili inserimenti da parte di altri club in vista del prossimo calciomercato.

Calciomercato Inter, si tenta il colpo d'esperienza a centrocampo: offerta a De Rossi

Uno di questi arriva direttamente dalla nostra Serie A: secondo l'emittente satellitare si tratta dell'Inter. Il club meneghino sta valutando seriamente la possibilità di compiere un innesto di esperienza a metà campo ed avrebbe formulato un'offerta allettante per De Rossi: un biennale da 5,5 milioni all'anno. E il calciomercato Inter non è l'unica formazione alla finestra per lui: anche i 'cugini' del Milan stanno monitorando la situazione del classe 1983, col neo ds Mirabelli che aveva reso noto il suo gradimento e che sarebbe pronto a garantirgli un posto qualora decidesse di lasciare la Capitale. Un'ipotesi di non facile realizzazione visto che la priorietà del mediano è quella di restare nel club per il quale ha sempre tifato e nel quale milita dal 2000.

Nel frattempo lo stesso De Rossi - che rischia la prova tv per il gesto fatto durante l'esultanza di ieri nel derby - ha preferito glissare sul suo futuro: "Penso solo al Milan e a fare un grande finale di stagione", le sue dichiarazioni, nel postagara di Roma-Lazio, ai giornalisti presenti tra i quali anche l'inviato di Calciomercato.it.

D.G.