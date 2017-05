Calciomercato Napoli, vice Callejon: Rashica chiede informazioni a Hysaj

01/05/2017 17:25

CALCIOMERCATO NAPOLI RASHICA HYSAJ / Prosegue la ricerca del vice Callejon in casa Napoli. Come mette in evidenza il 'Corriere dello Sport', una delle piste sempre aperte porta a Milot Rashica del Vitesse. L'esterno albanese avrebbe già chiesto informazioni al connazionale Hysaj sul club partenopeo e sarebbe lusingato dall'interesse del ds Giuntoli. Nella lista del dirigente c'è anche Bertrand Traoré, in forza all'Ajax ma di proprietà del Chelsea.

D.G.