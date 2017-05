Calciomercato Juventus, sfuma il sogno Verratti: Al Khelaifi lo blinda

01/05/2017 16:45

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI AL KHELAIFI PSG / "Ho ancora quattro anni di contratto e sto bene a Parigi. Ma come ogni anno discuteremo con la dirigenza a fine stagione e vedremo...". Con queste parole rilasciate qualche settimana fa Marco Verratti aveva infiammato il calciomercato Juventus e quello dell'Inter che, con l'arrivo della Suning, è pronta a regalarsi un'estate da protagonista sul calciomercato.

Calciomercato Juventus, Verratti non si muove da Parigi: parola di Al Khelaifi

I sogni delle due italiane, però, sono destinati a restare tali. Nonostante le continue sirene che arrivano anche dalla Spagna, con Barcellona e Real Madrid in prima fila, il Paris Saint-Germain non ha la minima intenzione di privarsi del proprio playmaker. Come rivela 'L'Equipe', infatti, il patron Nasser Al Khelaifi ha lasciato ampiamente capire al manager del regista azzurro, Donato Di Campli, che il giocatore sarà incedibile questa estate, in virtù anche di un contratto in scadenza nel 2021. Un legame piuttosto lungo che lo fa sentire in una botte di ferro e - come sottolinea l'autorevole testata francese - nonostante i vincoli del Fair Play Finanziario che deve seguire è pronto a rifiutare ogni possibile offerta in arrivo per il suo numero 6.

Non molto tempo fa lo stesso Verratti ha fatto chiarezza sul suo futuro: "Sto bene al PSG per ora. Sicuramente quello italiano è un grande campionato come Spagna e Inghilterra. Se dovessi lasciare Parigi un giorno farò delle valutazioni, vedrò. Penso che oggi anche in Italia ci sono squadre che hanno voglia di investire come l'Inter, come la Juventus che ha preso Higuain facendo un grosso investimento. Sono squadre che adesso sono tornate ad alto livello come le grandi. La Juve è una delle prime quattro più forti al mondo e negli ultimi anni è migliorata molto. Sto bene a Parigi, ma penso che se un giorno dovessi partire, ci fosse la possibilità, non ci sarebbero problemi. Ora sto bene lì, parlerò con il club e vedremo il da farsi".

D.G.