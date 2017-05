Serie B, cuore Verona: Romulo gela il Vicenza nel recupero

01/05/2017 16:56

VERONA VICENZA - Finale da 'infarto' nel derby veneto tra Verona e Vicenza. Gli scaligeri la ribaltano allo scadere: prima pareggia Bressa a 1' dal termine, poi nel recupero è Romulo a far esplidere il 'Bentegodi' per il 3-2 finale. Tre punti fondamentali in chiave promozione per la squadra di Pecchia, che si porta per il momento a +4 sul Frosinone per il secondo posto, a cinque lunghezze dalla capolista Spal. Tensione al fischio finale, dove si accende un parapiglia tra alcuni giocatori sedato dall'arbitro e dai suoi assistenti.

Verona-Vicenza 3-2

20' Siligardi; 33' Bellomo (VI); 59' Esposito (VI); 89' Bassa; 93' Romulo



CLASSIFICA: Spal 74, Verona 69, Frosinone 65, Perugia 60, Benevento 58, Cittadella 57, Carpi 55, Spezia 55, Bari 52, Entella 51, Salernitana 51, Novara 50, Cesena 49, Pro Vercelli 47, Avellino 45, Ascoli 45, Brescia 45, Trapani 44, Vicenza 41, Ternana 40, Latina 35, Pisa 34.

G.M.