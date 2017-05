Roma, Strootman trema: scatta la prova tv!

01/05/2017 16:21

ROMA STROOTMAN PROVA TV FIGC / Kevin Strootman trema: in questo decisivo rush finale per la Roma potrebbe essere costretto a saltare dei match decisivi. Il centrocampista olandese ieri è finito nell'occhio del ciclone per la palese simulazione fatta nel derby: un tuffo nel contrasto, senza contatto, con Wallace che è valso alla Roma il rigore del momentaneo pareggio contro la Lazio. Una condotta antisportiva che Strootman potrebbe ora pagare molto cara con una squalifica.

Come mette in evidenza l''Ansa', infatti, il capo della Procura della FIGC, Giuseppe Pecoraro, ha deciso di inviare - entro la tarda mattinata di domani - la segnalazione per la prova tv al Giudice Sportivo. Il numero 6 giallorosso rischia una squalifica di almeno 2 turni: se così fosse sarebbe costretto a saltare i prossimi impegni contro Milan e Juventus.

Ma il lavoro dell’ex prefetto della Capitale e attuale procuratore federale non si fermerà qui: nelle prossime ore analizzerà anche l’audio e il video dell’uscita dal campo di Rüdiger a seguito dell’espulsione ricevuta per verificare se si siano verificati episodi di cori razzisti. Stesso discorso per quanto riguarda Cagliari-Pescara, dove il centrocampista abruzzese Sulley Muntari ha lamentato lo stesso trattamento irriguardoso da parte della tifoseria di casa.

D.G.