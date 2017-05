Napoli, duro colpo a 'San Siro': terapie per Hamsik

01/05/2017 16:07

NAPOLI INFORTUNIO HAMSIK / Il Napoli è subito tornato in campo dopo il successo di Milano contro l'Inter di Pioli. Stando al report pubblicato dal club azzurro sul sito ufficiale, dal campo di Castelvolturno non giungono news positive.

Durante il lavoro di scarico in vista del match contro il Cagliari, il capitano Marek Hamsik ha svolto delle terapie. Lo staff medico azzurro è al lavoro per valutare le condizioni del centrocampista slovacco, che ieri sera è uscito dallo stadio con una vistosa fasciatura alla gamba destra. Al momento nessun allarmismo per Hamsik, probabilmente vittima di un duro colpo. Si attendono in merito ulteriori aggiornamenti.

L.I.