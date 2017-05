Calciomercato Milan, da Morata a Kalinic: la situazione dei possibili arrivi in attacco

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

01/05/2017 15:55

CALCIOMERCATO MILAN ATTACCANTI / Continua la ricerca di un grande centravanti in casa Milan. Come abbiamo raccontato più volte, la dirigenza rossonera cerca un bomber di caratura internazionale per rinforzarsi nel prossimo calciomercato estivo. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli sono la lavoro, valutano più profili e prendono contatti. Arrivare a un top player rimane comunque complicato, sia per ragioni di carattere economiche che a causa del fatto che il 'Diavolo' non parteciperà alla prossima Champions. Anche la qualificazione in Europa League al momento non è certa, dunque il calciomercato Milan rischia di complicarsi un po' senza garanzia di accesso alla vetrina europea. Però rimane ferma la volontà di dire addio a Carlos Bacca e rimpiazzarlo con un bomber migliore.

Calciomercato Milan, da Aubameyang a Dzeko: tutti gli attaccanti nel mirino

Uno dei sogni estivi del Milan porta il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, oggi al Borussia Dortmund e con un passato nella Primavera rossonera. Il 27enne gabonese piace molto a Mirabelli, che lo segue dai tempi in cui lavorava all'Inter. Tuttavia, arrivare a lui è complicato: 80 milioni di euro la valutazione con Real Madrid, PSG e Manchester City in agguato. Aubameyang è stato visto a Milano nelle scorse ore, però ciò non significa nulla in chiave mercato.

Altro nome che piace tantissimo al Milan è Alvaro Morata del Real Madrid. L'ex Juventus sta trovando poco spazio con Zinedine Zidane e dunque vuole andarsene in estate. I rossoneri hanno avviato dei contatti, ma pare che Morata abbia deciso di andare al Chelsea da Antonio Conte. Normale che lo spagnolo preferisca i 'Blues', dato che possono mettere sul piatto una ricca offerta e offrigli la vetrina della Champions League. Inoltre, Diego Costa potrebbe andarsene e ciò favorirebbe il 24enne madrileno.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di Edin Dzeko e Nikola Kalinic. Il bosniaco della Roma ha 31 anni e forse non è il migliore investimento possibile per il Milan, che per acquistarlo dovrebbe versare almeno 30 milioni di euro nelle casse giallorosse. Invece il croato della Fiorentina di anni ne ha 29 e nel suo contratto c'è una clausola rescissoria da 50 milioni. Il club viola sa che probabilmente lo dovrà far partire, ma allo stesso tempo intende incassare una cifra elevata. Realistico un prezzo attorno ai 30-35 milioni.