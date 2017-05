Empoli, aggressione a Mchedlidze: l'attaccante preso a pugni

01/05/2017 15:47

EMPOLI MCHEDLIDZE AGGRESSIONE / Dopo due importanti vittorie contro Fiorentina e Milan, l'Empoli è incappata in una dolorosa sconfitta interna contro il Sassuolo. La situazione di classifica dei toscani, in lotta col Crotone per restare in serie A, crea agitazione nei tifosi e, dopo la gara di ieri al 'Castellani', Levan Mchedlidze è stato vittima di un'aggressione.

L'attaccante non era in campo a causa di una distorsione al ginocchio. Ha però scelto di seguire i compagni al 'Castellani', all'esterno del quale, come riporta 'Il Tirreno', è stato avvicinato da un gruppo di tifosi dell'Empoli. Mchedlidze stava per entrare in auto quando si è sentito apostrofare in malo modo. Il confronto a quel punto era inevitabile e, nel caos generale, l'attaccante ha rimediato anche un pugno.

In breve si sono creati due gruppi, uno contro e l'altro in favore del giocatore, fino all'intervento della Polizia, che ha impedito un'ulteriore degenerazione.

L.I.