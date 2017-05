Calciomercato Juventus, Zidane su James Rodriguez: "Sarà protagonista"

01/05/2017 15:36

JUVENTUS ZIDANE JAMES RODRIGUEZ - Zinedine Zidane non si sbilancia sull'utilizzo di James Rodriguez per l'andata del derby di Champions League contro l'Atletico. L'allenatore del Real Madrid ha puntualizzato sul fantasista colombiano, sempre al centro dei rumors di calciomercato e in Italia accostato in particolare alla Juventus: "E' a disposizione, come tutti gli altri. E' un calciatore importante per noi, è nelle condizioni di essere un protagonista nella partita di domani", le parole di 'Zizou' sull'ex talento di Porto e Monaco.

G.M.