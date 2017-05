Real Madrid-Atletico Madrid, Zidane: "Il passato non conta. Simeone, lavoro fantastico!"

01/05/2017 15:12

REAL MADRID ATLETICO ZIDANE - Real-Atletico, sarà ancora derby di Madrid in Champions League. Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara d'andata: "Il passato è il passato e non ci si può contare sopra. In precedenza abbiamo vinto, ma questo non significa che accadrà anche questa volta - ha dichiarato l'allenatore dei 'Blancos' - È una partita da 50-50, faremo di tutto per vincere. Non pensiamo al ritorno, tutta la nostra concentrazione è sulla sfida di domani. Simeone e Burgos stanno facendo un lavoro fantastico. Conosco un po' Burgos, mi piace e lo rispetto molto. Simeone lo conosco solo come avversario in campo, ma anche per lui il mio rispetto è massimo".



FORMAZIONE - "Le due squadre si conoscono molto bene e non cambieranno il loro atteggiamento solo per la sfida di domani. Ci siamo preparati bene e siamo pronti. Non si sa mai cosa potrà accadere, ma non vediamo l'ora di scendere in campo - ha aggiunto Zidane - Varane è pronto, ma saremo senza Pepe, che non ha recuperato. Sono contento di come è cresciuto Nacho: con lui, Ramos e Varane, ci giocheremo il finale di stagione. Marcelo? Per noi è un elemento fondamentale".

G.M.