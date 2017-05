Calciomercato Juventus, Lichtsteiner: "Cina? Non ho bisogno di soldi. Magari l'America..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

01/05/2017 14:50

CALCIOMERCATO JUVENTUS LICHTSEINER CHAMPIONS / Non poche le difficoltà affrontate da Juventus e Lichtsteiner, in un rapporto reso teso da svariate ipotesi di calciomercato. Intervistato da 'Blick', il difensore di Allegri ha affrontato svariati temi, uno su tutti la prossima sfida di Champions col Monaco, senza tralasciare il calciomercato Juventus: "Dani Alvesi? Appena saputo ho pensato che stava arrivando un giocatore forte dal Barcellona. A causa della concorrenza sapevo che sarebbe potuto diventare difficile ma ci sono stati altri problemi, mai a causa di Dani".

MERCATO - "E' una storia che tengo soltanto per me. Soltanto i miei colleghi più stretti e la mia famiglia sanno cos'è successo. Offerta del Chelsea? Non parlo del passato. Col Psg non c'era accordo con la Juventus. Inter? Come detto, sono successe altre cose e non ne parlo".

ESCLUSIONE LISTA CHAMPIONS - "In Champions abbiamo avuto un gruppo dove poteva succedere una cosa del genere. Era importante però parlare con la Juventus così mi sono seduto a un tavolo, risolvendo tutti i problemi, e sono orgoglioso di come sia andata. Ho lasciato parlare gli altri e sono tornato più forte di prima, facendo parlare il campo".

SERIE A - "19 gare? Va tutto bene e voglio godermi il momento. Giochiamo per il titolo e siamo in finale di Coppa Italia. Inoltre abbiamo la chance di andare in finale di Champions League. Dovessimo vincerla, diventeremo immortali in questo club".

Calciomercato Juventus, dalla Cina alla Svizzera: ipotesi future

A 33 anni, il futuro di Lichtsteiner è ancora da decidere e, stando alle ultime news, non mancano le ipotesi: "Ho un contratto fino al 2018 e mi sento di nuovo molto bene. La mia famiglia ha casa a Torino e i miei figli vanno a scuola qui. Non voglio rinunciare a tutto questo. Cina? Non ci sono mai stato. La mia famiglia ha bisogno di tranquillità. Non ho bisogno di soldi e non era il caso andarci. Ho abbastanza denaro per una buona vita. L'America piuttosto potrebbe essere una nuova esperienza".

SVIZZERA - "Soltanto dopo la carriera da calciatore. Uno dei miei sogni è quello di fare l'allenatore o il direttore sportivo".