Monaco-Juventus, Jardim ritrova un 'titolarissimo'

01/05/2017 14:56

MONACO JUVENTUS BAKAYOKO - Buone notizie per Jardim e il Monaco a due giorni dall'andata della semifinale di Champions League contro la Juventus. Tiemoué Bayayoko, dopo la frattura al naso rimediata venerdì in uno scontro in allenamento con Glik, si è allenato regolarmente nella seduta di oggi grazie all'ausilio di una maschera protettiva. A meno di nuovi contrattempi, il 22enne centrocampista dovrebbe essere in campo dal 1' nel match del 'Louis II' al cospetto dei campioni d'Italia.



G.M.