Juventus, Dani Alves: "Oltre allo scudetto abbiamo un altro sogno"

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

01/05/2017 14:44

JUVENTUS DANI ALVES - La Juventus è l'unica squadra in Europa ancora in corsa per tutti gli obiettivi. Dani Alves, a due giorni dal primo round della semifinale di Champions League contro il Monaco, non si lascia prendere dai facili entusiasmi per le news Juventus: "Siamo vicini ad arrivare in fondo in Europa, però ancora ci sono delle partite importanti e difficili davanti - le parole dell'ex Barcellona a 'Sky Sport' - Ho detto che venivo qua per fare la storia e in questo momento il primo traguardo è vincere il campionato. Però, attraverso il lavoro, vogliamo sognare qualcosa in più e faremo il possibile affinché diventi realtà".

MONACO - L'esperto terzino brasiliano si sta rivelando fondamentale in questo finale di stagione per la squadra di Allegri, dopo un inizio difficile e i rumors di calciomercato che lo volevano già lontano da Torino dopo una sola stagione. Il nazionale verdeoro si focalizza sul Monaco, prossimo avversario dei bianconeri: "Sarebbe un errore pensare di aver vinto la Champions dopo aver eliminato una delle favorite per il successo finale come il Barcellona. A questo punto della competizione ogni avversario è difficile: se il Monaco si è qualificato fino alle semifinali è perché ha qualità e degli ottimi giocatori in squadra - ha aggiunto Dani Alves - Dobbiamo stare attenti e non perdere mai la concentrazione in entrambe le partite. In questo momento, se vogliamo conquistare i nostri obiettivi, dobbiamo alzare ancor di più il livello del nostro gioco in ogni momento della partita".