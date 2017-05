Serie B, Benevento-Avellino 2-1: Falco protagonista e derby vinto

01/05/2017 14:32

SERIE B 39A GIORNATA BENEVENTO AVELLINO / La serie B non si ferma mai, così si scende in campo anche il primo maggio, con Benevento e Avellino ad aprire la strada. Un derby campano molto sentito che, seppur per motivi differenti, ha messo in palio punti chiave per entrambe.

L'Avellino è infatti al 17esimo posto, a soli 5 punti di vantaggio sulla terzultima Ternana. Un vantaggio che non lascia tranquilli e ancora meno lo farà in questi giorni, data la sconfitta maturata in casa del Benevento, che sale a quota 58 punti, a due lunghezze dal Perugia, attualmente quarto. Si decide tutto nella ripresa, con Ceravolo che trova il vantaggio al 50'. Un secondo tempo che si mette sui giusti binari, con Falco che prima serve l'assist vincente e poi realizza il raddoppio 10' più tardi. L'Avellino accorcia con Eusepi ma a nulla serve la sua rete, se non alle statistiche.

BENEVENTO-AVELLINO 2-1

50' Ceravolo (B), 65' Falco (B), 70' Eusepi (A)

L.I.