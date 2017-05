Milan, Montella domenica ritrova la Roma: i precedenti

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

01/05/2017 15:00

MILAN ROMA MONTELLA / Vincenzo Montella domenica sera a San Siro si ritroverà di fronte la Roma, squadra con cui ha disputato tante stagioni da giocatore. Per lui 103 gol in 252 presenze con la maglia giallorossa tra il 1999 e il 2009. In mezzo anche le esperienze in prestito con Fulham e Sampdoria. Appena appesi gli scarpini al chiodo e chiusa la carriera da attaccante, per lui è iniziata l'avventura da allenatore proprio nella Capitale. Prima alla guida dei Giovanissimi e poi dal febbraio 2011 in Prima Squadra. A fine stagione, però, non viene confermato e dunque si trasferisce a Catania. Dopo una buonissima stagione in Sicilia, c'è stata una trattativa per tornare a Roma. Però le parti non trovarono un accordo e la dirigenza romanista ingaggiò Zdenek Zeman. Montella andò alla Fiorentina e il resto della storia la conosciamo.

Milan, per Montella la Roma è una bestia nera

Domenica sera a San Siro il tecnico campano si scontrerà con il suo passato. E dovrà sfatare un tabù: contro la Roma non ha mai vinto in campionato da quando è diventato allenatore. Visto il momento che attraversa il 'Diavolo', una bella vittoria è quello che servirebbe in chiave Europa League. C'è un sesto posto da consolidare e un quinto da provare a raggiungere, nonostante i 5 punti di distacco da recuperare sull'Atalanta, avversario dei rossoneri tra due settimane. News Milan negative per Montella dalle ultime partite, dato che la sua squadra ha conquistato solo 5 punti nelle ultime cinque gare disputate. Bisogna cambiare passo, per non compromettere tutto. La qualificazione europea è importante anche in ottica calciomercato, per poter attirare giocatori di buon livello.

Ma è fondamentale vincere a Milano contro la Roma. Montella lo sa e anche lui dovrà andare oltre l'ostacolo giallorosso, finora mai superato nel corso della sua carriera da tecnico. Nei dieci precedenti in campionato sono arrivate sette sconfitte e tre pareggi. L'unico precedente felice per il mister rossonero riguarda le coppe: nel 2015 vinse con la Fiorentina 2-0 in Coppa Italia e 3-0 in Europa League, entrambe le volte all'Olimpico. Però in Serie A manca una prima volta e quella giusta potrebbe essere domenica sera a San Siro.