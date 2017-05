Napoli, è sempre sfida Champions con la Roma: calendari a confronto

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

01/05/2017 14:19

NAPOLI ROMA CALENDARI CONFRONTO / Una vera e propria volata finale, come nelle migliori gare di ciclismo. Come Coppi e Bartali, la Roma e il Napoli, con i giallorossi che hanno un leggerissimo vantaggio e proveranno a conservarlo in attesa di arrivare sul rettilineo. La strada, però, non è ancora dritta: avanti a loro ancora un paio di curve e la sensazione che arriverà davanti chi saprà sbagliare di meno. Per la Roma, soprattutto, sarà questione di equilibri: i giallorossi, in attesa che il prossimo calciomercato sappia smuovere le acque dentro e fuori da Trigoria, con uno Spalletti già sull'uscio della porta, vuole centrare questa Champions e finalmente giocarla. Ma, per farlo, avrà bisogno della migliore versione di sé stessa soprattutto nelle prossime due uscite: trasferta a Milano contro i rossoneri dell'ex Montella, poi sfida alla Juventus all'Olimpico. Il sogno Scudetto è sfumato, ma adesso c'è un secondo posto che richiede ogni attenzione e il massimo sforzo.

Napoli, dalle assenze al calendario: periodo difficile per Spalletti

Mentre la squadra di Spalletti, alle prese con l'assenza di Rudiger e quella probabile di Strootman, se la vedrà contro rossoneri e bianconeri, il Napoli avrà un doppio impegno da non sottovalutare: al San Paolo, il prossimo sabato, arriva il Cagliari per un anticipo a questo punto delicato. Contro i sardi, come confermano le ultime news Napoli, non ci sarà Koulibaly squalificato. Poi gli azzurri voleranno a Torino per affrontare i granata. Nelle ultime due sfide, il ruolino è sempre alternato: la penultima gara della Roma sarà a Verona contro il Chievo, mentre il Napoli affronterà in casa la Fiorentina di Paulo Sousa. Il torneo si chiuderà contro le due genovesi che, a questo punto, potrebbero decidere la corsa per entrambe le squadre: la Roma affronterà all'Olimpico il Genoa, il Napoli volerà a Marassi per giocare contro la Sampdoria. Calendari a confronto che non permettono alcun azzardo: chi sarà così bravo da sbagliare di meno e conquistare l'accesso alla Champions diretta?