INSTAGRAM - Aubameyang a Milano: il fratello 'taggato' a Casa Milan

01/05/2017 13:55

INSTAGRAM AUBAMEYANG MILAN / Non è di certo un segreto che Aubameyang sia nel mirino del Milan, con Fassone che vorrebbe riuscire a farlo tornare rossonero, come ai tempi delle giovanili. Al tempo fu lasciato andare via ma oggi, a 27 anni, è uno degli attaccanti più prolifici e richiesti del panorama europeo.

Inevitabile che la fantasia dei tifosi rossoneri si sia accesa maggiormente ieri sera, sapendo che la punta del Dortmund era proprio a Milano. In gita in città con la propria fidanzata Alysha Behague, e il fratello Catilina, a sua volta ex Primavera del Milan e oggi in forza al Fagnano Olona. Com'è di moda oggi, gli spostamenti dei tre sono stati documentati dalle 'story' su Instagram, con Willy, terzo dei fratelli Aubameyang, oggi svincolato, che si è 'geolocalizzato' a Casa Milan.

L.I.