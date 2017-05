Crotone, comunicato UFFICIALE: "Stoian in ospedale per un virus stagionale"

01/05/2017 13:21

CROTONE STOIAN MALORE / Dopo aver sfidato nel pomeriggio il Crotone, Adrian Stoian è stato trasportato in serata in ospedale a causa di un malore. Numerosi i controlli, passando dal pronto soccorso alla chirurgia d'urgenza per le prime diagnosi. Da valutare le sue condizioni ma, in attesa di aggiornamenti, pare ragionevole ipotizzare possa saltare la sfida contro il Pescara.

Attualmente si trova nel reparto di neurologia e in merito alla vicenda ha fatto chiarezza il Crotone, pubblicando un comunicato ufficiale: "Dopo una settimana non al top, complice la tensione della partita e i postumi di un'influenza non del tutto smaltita, Adrian Stoian ha svolto degli accertamenti precauzionali presso l'Ospedale San Giovanni di Dio. Il calciatore presenta qualche linea di febbre e problemi intestinali, dovuti a un virus stagionale. Negli ultimi giorni alcuni tesserati, fra cui Ceccherini e Mesbah sono incorsi in problemi simili e hanno dovuto sottoporsi a cure mediche, osservando un giorno di riposo. La situazione di Stoian è monitorizzata e non presenta aspetti di criticità. Seguiranno aggiornamenti".

L.I.