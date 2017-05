Calciomercato Napoli, Mertens: "Dobbiamo ringraziare Sarri. Sul futuro..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / In casa Napoli si discute molto di futuro, con il rinnovo di alcuni protagonisti ancora da decidere. Si va dal caso Ghoulam, che pare destinato a lasciare la piazza partenopea, fino alla delicata questione Mertens. Il belga si è reso protagonista di una stagione magnifica, sostituendo non solo Higuain ma anche l'infortunato Milik. Numero da prima punta vera, altro che falso nueve, con Sarri che, in questo finale di stagione, continua a preferirlo al polacco, così da non sconvolgere gli equilibri trovati. Ci sarà tempo per Mertens per tornare sulla fascia mancina, accentrandosi maggiormente forse, o sostituendo nuovamente Milik a seconda delle gare.

Questo discorso però parte dall'assunto che Dries resti nel gruppo di Sarri, nonostante le tante offerte sul fronte calciomercato Napoli, dall'Italia e dall'estero e, come specificato da De Laurentiis, i problemi in famiglia. Ottima la sua prova anche contro l'Inter, nonostante a trovare il gol decisivo sia stato Callejon. Intervistato da 'elfvoetbal.nl', Mertens ha parlato del gioco del suo Napoli, con un accenno anche al futuro. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Sono grato a Sarri per avermi lasciato giocare in attacco. Mi sento benissimo. Il mio fisico non ha importanza. Se si offre un gran calcio, è possibile anche ovviare a un elemento del genere, affrontando avversari più fisici di noi".

GIOCO - "La palla l'abbiamo sempre noi, con un possesso superiore ai nostri avversari. Questo vuol dire che li costringiamo a correrci dietro. E' qualcosa di faticoso per loro e per questo pare ci sia differenza di condizione fisica, nonostante non ci sia. Se riusciamo a giocare così bene dobbiamo soltanto ringraziare mister Sarri".

Calciomercato Napoli, dalla rincorsa alla Roma al futuro di Mertens

ROMA - "Per il secondo posto ci tocca inseguire. Al termine della stagione le squadre sono più stanche e questo vale anche per la Roma. Guardo a questo finale di stagione con fiducia".

FUTURO - "E' qualcosa che m'interessa ma al momento non posso dire nulla in merito. Vedremo...".