Juventus, Buffon parla chiaro: "In Europa non c'è difesa migliore della nostra"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

01/05/2017 12:29

JUVENTUS CHAMPIONS BUFFON UEFA / Stagione fenomenale della Juventus, che ha conquistato la finale di Coppa Italia e si avvia verso la vittoria del suo sesto scudetto consecutivo. Il passo falso contro l'ottima Atalanta di Gasperini non ha danneggiato la corsa al titolo, data la sconfitta della Roma nel derby. Con questa serenità è possibile dunque concentrarsi sulle altre news Juventus, quelle accompagnate dalla musica della Champions League.

I bianconeri si preparano alla sfida delicata contro il Monaco, con Buffon che ha analizzato questa sfida nel corso di un'intevista concessa al sito ufficiale dell'UEFA. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Solo due gol subiti? Potevamo fare anche a meno di prenderli. Se è vero che non c'è mai fine al peggio, non c'è neanche al meglio. L'obiettivo è quello di ambire sempre a migliorarsi. Se abbiamo subito solo due gol è frutto di un lavoro di squadra. Quando un gruppo è così equilibrato e prende poche reti, il merito è di tutti".

DIFESA - "Credo semplicemente l'arte della difesa venga sottovalutata quando non si hanno grandi difensori. Contro il Barcellona non abbiamo mai fatto catenaccio. La Juventus ha fatto la sua gara, attaccando e difendendo quando c'era da farlo. In fase difensiva poi sono emersi i valori dei singoli, oltre l'empatia che c'è tra noi. Ci conosciamo da tanto, stimiamo da tanto e deridiamo da tano. E' bello anche quello. Quando entro negli spogliatoi e vedo Barzagli stanco, gli dico che è finito e che è tempo che smetta. Questo è possibile solo se c'è un rapporto paritario".

Juventus, dal Buffon fuori dal campo alla BBC

Dopo aver sottolineato l'ottimo rapporto in ambito lavorativo con i propri compagni di squadra, Buffon parla anche di quanto avviene al di fuori del campo: "Ho sempre frequentato poco i miei compagni fuori dal campo. Ho la mia vita e le mie conoscenze. Le mie cose insomma. Il calcio mi è sempre piaciuto, creando legami e amicizie, e il gioco di squadra è bello quando riesce a conquistare un obiettivo attraverso la partecipazione di tutti. Ogni tanto fa di certo piacere uscire in gruppo ma non è indispensabile. Certe persone si trasmettono fiducia e amicizia anche solo con uno sguardo, senza gesti eclatanti".

BBC - "Ognuno di loro ha delle caratteristiche che mancano agli altri due. Si assemblano in maniera perfetta. Inoltre tra noi non c'è 'gelosia', ma convinzione che spronarci a vicenda possa dare qualcosa in più alla squadra. Oltre a loro però la Juventus ha anche Rugani, che sarà il prossimo centrale dell'Italia, Benatia, che ha giocato in club importanti. Sinceramente faccio fatica a trovare in Europa un pacchetto centrale così forte".