Calciomercato, Lippi conferma: "Non allenerò più in Italia. Juve, fai il triplete"

CALCIOMERCATO LIPPI / Il messaggio è chiaro: Marcello Lippi con la panchina in Italia ha chiuso. L'attuale commissario tecnico della Cina, parlando a 'Radio Uno' ha spiegato: "Ho un contratto fino al 2019 poi vedremo. Di sicuro non torno in Italia a fare l'allenatore. Magari con un altro ruolo".

La Serie A però la segue sempre: "La Juventus è la più forte di tutti. A Roma e Napoli, nonostante i grandi allenatori, manca il quid psicologico. Credo che l'Inter cambierà ancora e lo stesso faranno i giallorossi. Ci sarà qualche movimento in panchina".

Inevitabile parlare della Juventus e del sogno triplete: "I bianconeri sono cresciuti anche come autostima e non sottovaluteranno il Monaco. Sanno che gli avversari sono bravi in attacco, ma hanno problemi in difesa. Triplete? Rientra nelle possibilità della Juventus. Non è presunzione: nel calcio non si fanno calcoli, si gioca per vincere tutto".

