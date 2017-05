Calciomercato Juventus, Mbappé strizza l'occhio ai bianconeri

01/05/2017 11:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE' / Rivali in campo tra due giorni, ma la Juventus è da tempo nei pensieri di Kylian Mbappé, astro nascente del Monaco, sorpresa di Champions League. In un'intervista a 'Tuttosport', lo zio Pierre racconta il giovane talento franco-camerunense: "Ronado, Messi e Neymar sono i suoi idoli. Ha studiato anche Zidane e Trezeguet. Tra gli italiani ha sempre ammirato Buffon e Pippo Inzaghi".

Idoli in bianconero, quindi, ma anche una passione per la squadra di Allegri: "Kylian segue la Juventus regolarmente da anni, ben prima del sorteggio. Guarda ogni settimana i match dei bianconeri, del Barcellona, del Real Madrid, del Chelsea. Pretendenti? La Juventus, come le squadre di Manchester, il Real Madrid, il Barcellona, il Psg. In futuro possono diventere tutte possibilità. Nel calcio non si sa mai, ma mio nipote si trova bene al Monaco. Quando sarà ora, se ne parlerà in famiglia".

B.D.S.