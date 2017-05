Monaco-Juventus, Glik: "Loro favoriti. La foto? Nessun messaggio"

01/05/2017 11:20

MONACO JUVENTUS GLIK / Aria di derby per Kamil Glik che dopo cinque anni al Torino, ora si ritrova davanti la Juventus nella semifinale di Champions. Il difensore del Monaco alla 'Gazzetta dello Sport' parla della sfida di mercoledì: "La Juve è favorita. Può decidere di attaccarci subito o aspettarci, almeno a casa nostra. I bianconeri sono favoriti per la Champions, in mezzo a un gruppo di squadre forti".

Subito dopo il sorteggio, il polacco ha pubblicato una foto sui social (un intervento su Giaccherini in un derby) che ha fatto molto parlare: "Non volevo mandare nessun messaggio. Era un modo per ricordare i miei anni al Toro. Anni belli al 95%. Non volevo caricare la partita. Voleva essere una cosa simpatica".

