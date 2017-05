Roma, prova tv per Strootman e De Rossi: con Milan e Juve in emergenza?

01/05/2017 10:32

ROMA PROVA TV STROOTMAN DE ROSSI / Il derby potrebbe lasciare segni profondi nella Roma non solo dal punto di vista del morale: i giallorossi, infatti, nella delicata trasferta di Milano in casa del Milan potrebbero essere in piena emergenza. E la situazione potrebbe riproporsi anche nello scontro diretto contro la Juventus tra due settimane.

Se in difesa è certa la squalifica di Rüdiger, espulso nel finale di gara contro la Lazio, a centrocampo Spalletti potrebbe dover rinunciare a Strootman e De Rossi. Per entrambi c'è il rischio della prova tv per quanto accaduto durante il derby. Tutto si concentra nei minuti finali del primo tempo: l'olandese finisce a terra, non toccato da Wallace, e fa cadere in fallo Orsato che fischia il rigore; De Rossi trasforma il tiro dal dischetto ed è protagonista di un'esultanza contro un collaboratore di Inzaghi.

Per tutti e tre i giallorossi, il rischio è di una squalifica di due giornate: significherebbe affrontare Milan e Juventus in piena emergenza, con Spalletti che si troverebbe a fare i conti con gli uomini contati, con scelte obbligate a metà campo e nessun ricambio in panchina.

B.D.S.