VIDEO CM.IT - Calciomercato Roma, De Rossi e il futuro: "Penso solo..."

01/05/2017 10:16

CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI FUTURO / Domenica amara per la Roma e Daniele De Rossi: il gol su rigore del centrocampista giallorosso non è bastato alla squadra di Spalletti per avere la meglio di una Lazio che alla fine ha vinto il derby e spento le ultime speranze scudetto dei cugini. De Rossi, a segno su rigore con esultanza polemica, in mixed zone dopo il derby ha parlato anche del suo futuro, rimandando però ogni discorso al termine della stagione: "Penso solo al Milan e a fare un grande finale di stagione", le dichiarazioni del calciatore ai giornalisti presenti, tra i quali anche l'inviato di Calciomercato.it.

B.D.S.