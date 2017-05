Calciomercato Juventus, obiettivo esterno: sale Lemar, pista Bernardeschi viva

01/05/2017 09:54

CALCIOMERCATO JUVENTUS LEMAR BERNARDESCHI / Obiettivo esterno: nel calciomercato Juventus, una delle priorità di Marotta e Paratici è assicurare ad Allegri un calciatore in grado di consentire ai fantastici quattro (Dybala, Cuadrado, Mandzukic ed Higuain) di rifiatare, andando a rinforzare la batteria di esterni. Lì dove, anche in considerazione del lungo stop di Pjaca, l'allenatore bianconero ha dovuto fare di necessità virtù adattando a turno Lemina e Sturaro o avanzando Dani Alves e Alex Sandro.

Nel prossimo anno le cose potrebbero andare diversamente perché la società bianconera ha intenzione di intervenire anche in quella zona di campo nel calciomercato estivo. Gli obiettivi non mancano di certo e il nome in ascesa, come riferisce 'Tuttosport', è quello di Thomas Lemar, 21enne che il Monaco valuta intorno ai 30 milioni di euro.L'occasione per ammirarlo da vicino è la doppia semifinale di Champions, ma i radar bianconeri sono puntati su di lui da tempo.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi e Costa ipotesi concrete

Da prima ancora la Juventus ha messo gli occhi su Federico Bernardeschi: la Fiorentina non vorrebbe privarsi del suo numero dieci ma la corte delle grandi è serrata (Inter e Chelsea sono su di lui). Certo venderlo ai rivali bianconeri significherebbe dover affrontare i mugugni della piazza, ma intanto Marotta tesse la tela. Terza alternativa, Douglas Costa del Bayern Monaco, società con la quale i campioni d'Italia vantano una corsia preferenziale visti i recenti affari (Benatia e Coman).

B.D.S.