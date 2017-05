Calciomercato Napoli, la carta di Conte per Koulibaly

01/05/2017 09:38

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Il Chelsea è pronto a tornare alla carica per Kalidou Koulibaly: dopo averlo lungamente corteggiato la scorsa estate, Antonio Conte si rifà sotto per il centrale difensivo del Napoli. Come si legge su 'Own Goal Nigeria', i 'Blues' sarebbero intenzionati ad offrire agli azzurri come contropartita tecnica Kenneth Omeruo, 23enne difensore nigeriano attualmente in prestito ai turchi dell'Alanyaspor. Osservatori azzurri avrebbero visionato il calciatore e tratto indicazioni positive sul suo conto, ma non per questo la trattativa può definirsi in stato avanzato.

