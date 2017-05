Calciomercato Milan, mossa City per Aubameyang

01/05/2017 09:24

CALCIOMERCATO MILAN AUBAMEYANG MANCHESTER CITY / Il Manchester City prova lo sprint per Aubameyang: come riferisce il 'Sun', Pep Guardiola vuole in squadra l'attaccante del Borussia Dortmund, seguito anche dal Milan, e sarebbe disposto anche ad un sacrificio per avere il sì del club tedesco. In particolare i 'Citizens' vorrebbero imbastire uno scambio offrendo Iheanacho come parziale contropartita per il bomber gabonese.

La concorrenza per Aubameyang è forte: oltre ai rossoneri e al City, anche il Paris Saint-Germain è in pressing sul calciatore, senza dimenticare il Real Madrid che da tempo segue l'attaccante del Dortmund.

B.D.S.