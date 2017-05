LA MOVIOLA DI CM.IT: Disastro a Roma, il rigore su Strootman non c'è. Juventus penalizzata

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

01/05/2017 08:45

MOVIOLA SERIE A / Direzioni da incubo sia in Atalanta-Juventus che nel derby di Roma. Nelle news Serie A in evidenza gli errori arbitrali che avrebbero potuto incidere non poco nella corsa scudetto: Guida non vede un plateale fallo di mano di Toloi, mentre all'Olimpico il rigore inesistente concesso alla Roma farà ancora discutere, nonostante la vittoria della Lazio. Errori anche a Crotone e Torino, mentre a Cagliari l'episodio legato ai presunti cori razzisti rivolti a Muntari ha scatenato l'ennesima polemica di giornata. Analizziamo tutti gli episodi nella moviola di Calciomercato.it della 34esima giornata di Serie A.

ATALANTA-JUVENTUS, arbitro Guida 4,5 - Bene nella gestione dei cartellini, meno sugli episodi decisivi. Giusto convalidare la rete di Conti: il fallo su Khedira chiesto dalla Juventus non sembra esserci. Al 57' però errore grave: prima indica il dischetto del rigore per un fallo di mano nell'area di rigore dell'Atalanta, poi fischia un fuorigioco a Mandzukic. Che non c'è.

ROMA-LAZIO, arbitro Orsato 4 - Domenica da dimenticare per Orsato. Nel primo tempo rigore non fischiatto alla Lazio per un contatto Fazio-Lukaku: il difensore giallorosso non prende al palla. Poi sorvola su un presunto fallo di Bastos su Dzeko: il bosniaco sembra accentuare la caduta. Il pasticcio sul finire del primo tempo: il rigore su Strootman è inesistente. L'olandese cade in area senza essere toccato dall'avversario: possibile squalifica con la prova tv.

INTER-NAPOLI, arbitro Rocchi 6 - Il direttore di gara della sezione di Firenze è protagonista di una buona direzione di gara: i cartellini sono estratti solo per i falli più gravi. Unico dubbio un possibile fallo di mano di Icardi su un calcio di punizione di Milik nel finale: il tocco di mano sembra esserci, ma fuori area.

TORINO-SAMPDORIA, aribtro Massa 5 - Sul finale di primo tempo fischiato fuorigioco a Iago Falque: l'attaccante pare in posizione regolare, perfettamente in linea con la difesa blucerchiata. Per il resto la partita scorre via senza problemi.

CROTONE-MILAN, arbitro Banti 5 - Prestazione sotto tono nonostante una buona gestione dei cartellini. Diversi gli errori commessi: al 25' ferma per offside Trotta che era solo davanti al portiere; Vangioni lo teneva in gioco. Al 31' non fischia una trattenuta di Rosi su Deulofeu, sbagliando anche in questa occasione. Al 43' lo stesso Deulofeu cade in area accentuando molto: Ceccherini effettivamente sbraccia, il contatto però non è così evidente da giustificare un rigore. Al 55' manca una punizione dal limite in favore del Milan, perchè Kucka viene spinto nettamente. Giusto l'offside segnalato poco dopo ai danni di Trotta.

PALERMO-FIORENTINA, arbitro Tagliavento 6 - Alla sua 204esima gara in Serie A, il direttore di gara della sezione di Terni offre una discreta prestazione. Giusta espellere Astori per somma di ammonizioni.

BOLOGNA-UDINESE, arbitro Celi 6 - Tiene bene il ritmo nel primo tempo anche se forse esagera con le ammonizioni. Non si segnalano episodi interessanti e difficili, e nel secondo tempo la gara scivola via senza problemi.

CAGLIARI-PESCARA, aribtro Minelli 5,5 - Gli ultimi minuti sono molto difficili da gestire. Muntari si lamenta molto per qualche coro che arriva dagli spalti e lui lo ammonisce per qualche parola di troppo. Il centrocampista abbandona il campo ed è molto arrabbiato con il direttore di gara, perché avrebbe voluto la sospensione del match. Molto difficile decidere. Tornando alla partita, il rigore in favore del Cagliari e realizzato da Joao Pedro è netto, e il resto della gara non gli crea particolari fastidi.

GENOA-CHIEVO, arbitro Pairetto 6 - Il rigore in favore del Genoa è abbastanza netto. Nell’occasione riesce a vedere bene perché vicino all'azione. Gestisce al meglio i cartellini gialli.

EMPOLI-SASSUOLO, arbitro Doveri 5 - Una gara non complicata per lui, dove distribuisce al meglio i cartellini gialli senza consentire alla stessa d'incattivirsi. Sono due però gli episodi dubbi in area Sassuolo. L'Empoli avrebbe dovuto beneficiare di almeno un rigore a proprio favore.