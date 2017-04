01/05/2017 00:36

CELTA VIGO ATHLETIC BILBAO - Prova di forza dell'Athletic Bilbao, che espugna per 3-0 il campo del Celta Vigo nel posticipo della 35a giornata di Liga. Mattatore del match per i baschi Raul Garcia, autore di una doppietta. L'Athletic si porta così al sesto posto in classifica, a cinque lunghezze dalla zona Champions.



Celta Vigo-Athletic Bilbao 0-3

35', 50' Garcia; 83' Rico

G.M.